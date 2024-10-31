Число жертв наводнения в Испании достигло 140

В стране объявлен трехдневный траур по погибшим от разгула стихии.

«Наш абсолютный приоритет — помочь вам. Мы вас не бросим», — заявил премьер-министр королевства, социалист Педро Санчез в телеобращении к пострадавшим.

Из-за наводнения в стране возник дефицит основных продуктов из-за массовой их закупки жителями пострадавших районов. Местные СМИ винят в отсутствии продуктов в магазинах – мигрантов.

Ранее в Париже затопило здание Национального собрания, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

