Доступ в главной рождественской елке в Нью-Йорке ограничат из-за COVID-19

Уточняется, что на церемонию зажжения огней нужно будет бронировать места заблаговременно и нахождения у елки будет ограничено 5 минутами. Кроме того, на праздничный период будет перекрыто движение на участках Пятой и Шестой авеню между 49-й и 50-й улицами около Рокфеллер-плаза, где размещается главная рождественская ель города.

Церемония запланирована на 2 декабря, зажжение елки также будет транслироваться телеканалами в прямом эфире.