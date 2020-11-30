Доступ в главной рождественской елке в Нью-Йорке ограничат из-за COVID-19

Доступ к главной рождественской елке Нью-Йорка будет ограничен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Билла де Блазио.

В Нью-Йорке вновь готовятся ужесточить санитарные меры и ограничения из-за COVID-19

Уточняется, что на церемонию зажжения огней нужно будет бронировать места заблаговременно и нахождения у елки будет ограничено 5 минутами. Кроме того, на праздничный период будет перекрыто движение на участках Пятой и Шестой авеню между 49-й и 50-й улицами около Рокфеллер-плаза, где размещается главная рождественская ель города.

Церемония запланирована на 2 декабря, зажжение елки также будет транслироваться телеканалами в прямом эфире.

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