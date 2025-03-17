Доступ к задержанным в Тунисе россиянам осложнился
Доступ к 11 россиянам, задержанным в Тунисе в ноябре прошлого года, стал значительно затруднен, а информация об их состоянии практически отсутствует. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из родственников.
По его словам, чиновник, ответственный за выдачу разрешений на посещение заключенных, ушел в отпуск по состоянию здоровья, что лишило возможности связи с россиянами. Кроме того, начавшийся Рамадан усугубил условия содержания задержанных.
В конце января российское посольство в Тунисе сообщило, что россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны. Трое из них содержатся в тюрьме Морнагия, двое — в Белли, трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Удне, одна гражданка России находится в женской тюрьме Манубы.
Консульские сотрудники ранее посещали задержанных и сообщали, что их самочувствие удовлетворительное, жалоб на условия содержания не поступало, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Доступ к задержанным в Тунисе россиянам осложнился
- США и Украина обсуждают территориальные уступки и разделение активов
- Трамп готов давить на Россию в случае неудачи переговоров
- Японский мультфильм «Небесный замок Лапута» вернулся в российский прокат
- СМИ: США рассматривают признание Крыма в рамках урегулирования на Украине
- Номинальному собственнику автомобиля грозят штрафы и проблемы с правами
- Эксперт спрогнозировал снижение курса доллара до 83,5 рубля
- ЛДПР предлагает новый подход к миграционной политике России
- Белый дом пообещал раскрыть итоги разговора Трампа и Путина после его завершения
- Трамп обсудит с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru