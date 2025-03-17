Доступ к задержанным в Тунисе россиянам осложнился

Доступ к 11 россиянам, задержанным в Тунисе в ноябре прошлого года, стал значительно затруднен, а информация об их состоянии практически отсутствует. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из родственников.

По его словам, чиновник, ответственный за выдачу разрешений на посещение заключенных, ушел в отпуск по состоянию здоровья, что лишило возможности связи с россиянами. Кроме того, начавшийся Рамадан усугубил условия содержания задержанных.