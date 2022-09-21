Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября

В своём обращении к народу Казахстана он пообещал, что избирательная кампания пройдёт в строгом соответствии с законодательством.

«Она пройдёт справедливо, открыто и при широком участии отечественных и международных наблюдателей», - отметил казахстанский лидер.

Он также призвал граждан республики «проявить ответственность, быть верными принципам демократии, законности и правопорядка, показать сплочённость и единство нашего народа».

Ранее Токаев подписал конституционную поправку, согласно которой президент Казахстана избирается на один семилетний срок, сообщает RT.

