Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 20 ноября внеочередных президентских выборов, сообщает РИА Новости.
В своём обращении к народу Казахстана он пообещал, что избирательная кампания пройдёт в строгом соответствии с законодательством.
«Она пройдёт справедливо, открыто и при широком участии отечественных и международных наблюдателей», - отметил казахстанский лидер.
Он также призвал граждан республики «проявить ответственность, быть верными принципам демократии, законности и правопорядка, показать сплочённость и единство нашего народа».
Ранее Токаев подписал конституционную поправку, согласно которой президент Казахстана избирается на один семилетний срок, сообщает RT.
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