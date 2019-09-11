Дональд и Меланья Трамп почтили память жертв теракта 9/11
Дональд Трамп и его супруга Меланья почтили минутой молчания память жертв теракта 11 сентября. Как пишет РИА Новости, сначала президент США и его супруга вышли к людям, собравшимся на Южной лужайке Белого дома. После минуты молчания они отправился в Пентагон: 11 сентября в его западное крыло врезался самолет. Там глава Белого дома выступил с речью, посвященной жертвам трагедии.
Президент США пообещал, что имена родных и близких, которых американцы потеряли во время страшнейшего теракта, никогда не будут забыты. Кроме того, Трамп рассказал о том, как он узнал о терактах и как Нью-Йорк, в котором он тогда находился, переживал произошедшее.
Напомним, 11 сентября 2001 года два пассажирских самолета, угнанные террористами-смертниками, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания).
По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
Кстати, ранее НСН писала, что у четырёх тысяч пострадавших во время теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке медики обнаружили онкологические заболевания. Об этом сообщает авторитетное научное издание Lancet.
Источник отмечает, что медики из США в течение последних 15 лет вели наблюдение за шестью тысячами жертв теракта. Кроме того, под их контролем находились более 10 тысяч спасателей и волонтеров, которые участвовали в операции по спасению после событий 11 сентября. Минувшим летом американские власти расширили число людей, участвовавших в программе по оказанию помощи пострадавшим от теракта физически либо психологически, до 21 тысячи.
В результате выяснилось, что у 4 тысяч человек есть онкологические заболевания на разных стадиях. В частности, рак кожи, рак груди у женщин, в также рак простаты у мужчин, отмечает телеканал 360.
Однако при этом специалисты отмечают, что нельзя категорически утверждать, что возникновение заболевания точно связано с произошедшими трагическими событиями.
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