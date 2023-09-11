Доктор наук Пулинец назвал землетрясение в Марокко аномальным

По его словам, активизировались плиты, ранее не очень заметные в сейсмической активности - Африканская и Аравийские, поэтому стихийное бедствие в африканской стране выглядит аномальным.

«Это необычно. В Марокко никто не ожидал землетрясений», — подчеркнул учёный.

Пулинец добавил, в ближайшие дни возможны афтершоки, однако толчки будут уже не такой силы.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко вечером 8 сентября, число погибших достигло 2 497 человек пишут «Известия».

