Доклад Мюллера о «российском вмешательстве» стал пьесой

Напомним, что доклад спецпрокурова о «российском вмешательстве» в американские выборы был опубликован в апреле этого года. Впоследствии в МИД России отметили, что в представленном общественности документе нет ни одного доказательства «вмешательства» Москвы в президентскую кампанию в США в 2016 году.

В свою очередь, бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас заявил НСН, что расследование Мюллера, не нашедшее сговора Трампа с РФ, будет использоваться демократами и противниками Трампа как отправная точка для новых дел против президента США.

