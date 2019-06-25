Доклад Мюллера о «российском вмешательстве» стал пьесой
Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера лег в основу театральной пьесы. Как сообщает The New York Post, она получила название «Расследование: Поиск правды в десяти актах».
Пьеса стала адаптацией 448-страничного доклада Мюллера, который занимался расследованием «вмешательства» России в выборы 2016 года в США, отмечает RT.
В пьесе сыграют голливудские звезды Закари Куинто, Марк Хэмилл, Кевин Кляйн и Сигурни Уивер, передает РИА ФАН.
Сценаристом постановки выступил обладать Пулитцеровской премии Роберт Шенккан, пишет Газета.ру.
Ранее стало известно о подготовке комикса по мотивам доклада Мюллера. Планируется, что он выйдет в апреле 2020 года.
Напомним, что доклад спецпрокурова о «российском вмешательстве» в американские выборы был опубликован в апреле этого года. Впоследствии в МИД России отметили, что в представленном общественности документе нет ни одного доказательства «вмешательства» Москвы в президентскую кампанию в США в 2016 году.
В свою очередь, бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас заявил НСН, что расследование Мюллера, не нашедшее сговора Трампа с РФ, будет использоваться демократами и противниками Трампа как отправная точка для новых дел против президента США.
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