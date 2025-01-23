Доходы Грузии от туризма в 2024 году превысили рекордные $4,4 млрд

При этом в три последних месяца года доходы от туристических поездок в Грузию дали прирост в 10,3% в годовом выражении. Наибольшую прибавку отрасли дали приезжие из Израиля - до $128,3 млн. Туристы из Азербайджана добавили $25,8 млн доходов. Далее с сопоставимым приростом в денежном выражении идут приезжие из Ирана, стран Евросоюза и Саудовской Аравии.

Из России Грузию в 2024 году посетили 1,42 миллиона туристов, что составляет 28% от общего числа. Прирост потока россиян составил всего 0,2% к 2023 году. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», количество туристических поездок в Грузию в целом за год увеличилось на 9% - до 5,1 млн посещений.

