Доходы Грузии от туризма в 2024 году превысили рекордные $4,4 млрд

Доходы Грузии от туризма по итогам 2024 года достигли рекордного значения – 4 миллиардов, 425,4 миллиона долларов. Этот показатель на 7,3% превысил результате отрасли в 2023 году. Такую статистику обнародовало министерство экономики и устойчивого развития республики.

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При этом в три последних месяца года доходы от туристических поездок в Грузию дали прирост в 10,3% в годовом выражении. Наибольшую прибавку отрасли дали приезжие из Израиля - до $128,3 млн. Туристы из Азербайджана добавили $25,8 млн доходов. Далее с сопоставимым приростом в денежном выражении идут приезжие из Ирана, стран Евросоюза и Саудовской Аравии.

Из России Грузию в 2024 году посетили 1,42 миллиона туристов, что составляет 28% от общего числа. Прирост потока россиян составил всего 0,2% к 2023 году. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», количество туристических поездок в Грузию в целом за год увеличилось на 9% - до 5,1 млн посещений.

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