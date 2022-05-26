Додон: Советовали не критиковать власть и бежать из страны

"Но я не уехал из страны, хотя у меня была возможность это сделать, если бы я захотел", - говорится в сообщении политика в его Telegram-канале.

Додон отметил, что не намерен сдаваться и готов выдерживать давление при поддержке сторонников.

Задержание бывшего президента Молдавии Игоря Додона по подозрению в коррупции и госизмене сфальсифицировано руководством страны для дискредитации России. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба.

