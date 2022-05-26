Додон: Советовали не критиковать власть и бежать из страны

Задержанный по обвинению в коррупции и госизмене бывший лидер Молдавии Игорь Додон через своих правозащитников заявил, что еще семь месяцев назад он получал рекомендации прекратить критиковать власть и покинуть республику.

Додон заявил, что имеет доказательства своей невиновности

"Но я не уехал из страны, хотя у меня была возможность это сделать, если бы я захотел", - говорится в сообщении политика в его Telegram-канале.

Додон отметил, что не намерен сдаваться и готов выдерживать давление при поддержке сторонников.

Задержание бывшего президента Молдавии Игоря Додона по подозрению в коррупции и госизмене сфальсифицировано руководством страны для дискредитации России. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба.

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ФОТО: Президент Молдавии Игорь Додон. Фото с его официального сайта.
ТЕГИ:МолдавияИгорь Додон
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