Додон призвал Санду посетить Москву
11 декабря 202406:18
Лидеру Молдавии Майе Санду на фоне энергокризиса необходимо посетить Москву, а не Брюссель, сообщает RT со ссылкой на заявление экс-главы республики Игоря Додона.
«И сделать это [отправиться в Москву] надо было ещё летом», — заявил он.
Ранее Санду отправила в отставку главу минэнерго на фоне роста цен на газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru