Додон призвал Санду посетить Москву

Лидеру Молдавии Майе Санду на фоне энергокризиса необходимо посетить Москву, а не Брюссель, сообщает RT со ссылкой на заявление экс-главы республики Игоря Додона.

В Молдавии заявили, что не намерены платить «Газпрому» $709 млн долга

«И сделать это [отправиться в Москву] надо было ещё летом», — заявил он.

Ранее Санду отправила в отставку главу минэнерго на фоне роста цен на газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:МоскваМолдавияМайя Санду

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