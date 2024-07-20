Додон отказался от выдвижения на пост президента Молдавии
Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что больше не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.
Политик объяснил свое решение намерением сосредоточиться на работе в кабинете министров страны. Он напомнил, что Молдавия является парламентской республикой с широкими полномочиями премьер-министра и правительства.
«Если говорить о молдавской политике, а я не намерен из нее уходить, то мне ближе правительство, я был бы готов работать в правительстве», - сказал Додон в интервью телеканалу Exclusiv TV.
Ранее Додон высказал мнение, что Украина не напала на Приднестровье только из-за того, что де-юре регион является частью Молдавии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru