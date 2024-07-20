Додон отказался от выдвижения на пост президента Молдавии

Политик объяснил свое решение намерением сосредоточиться на работе в кабинете министров страны. Он напомнил, что Молдавия является парламентской республикой с широкими полномочиями премьер-министра и правительства.

«Если говорить о молдавской политике, а я не намерен из нее уходить, то мне ближе правительство, я был бы готов работать в правительстве», - сказал Додон в интервью телеканалу Exclusiv TV.

Ранее Додон высказал мнение, что Украина не напала на Приднестровье только из-за того, что де-юре регион является частью Молдавии, передает «Радиоточка НСН».

