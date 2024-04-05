Додик заявил о готовности объявить независимость Республики Сербской
Республика Сербская (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) готова принять решение о независимости, заявил президент региона Милорад Додик в ходе пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Додик предупредил, что республика объявит о независимости в случае продолжения внешнего давления. Политик указал на нелегитимность действий представителя Боснии и Герцеговины в регионе Кристина Шмидта.
Также он обвинил США в срыве договоренностей между сербами, хорватами и бошняками. По мнению Додика, объявление независимости может стать единственной мерой, которая позволит защитить республику.
В конце марта президент Сербии Александр Вучич сообщил об угрозе «жизненно важным национальным интересам» своей страны и Республики Сербской. Глава государства предупредил граждан, что «будет как никогда тяжело», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru