Додик заявил о готовности объявить независимость Республики Сербской

Додик предупредил, что республика объявит о независимости в случае продолжения внешнего давления. Политик указал на нелегитимность действий представителя Боснии и Герцеговины в регионе Кристина Шмидта.

Также он обвинил США в срыве договоренностей между сербами, хорватами и бошняками. По мнению Додика, объявление независимости может стать единственной мерой, которая позволит защитить республику.

В конце марта президент Сербии Александр Вучич сообщил об угрозе «жизненно важным национальным интересам» своей страны и Республики Сербской. Глава государства предупредил граждан, что «будет как никогда тяжело», передает «Радиоточка НСН».

