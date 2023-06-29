Додик выкосил траву в Баня-Луке из-за бездействия коммунальщиков
Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик выкосил траву на участке посреди проезжей части в городе Баня-Лука из-за отсутствия реакции коммунальных служб на его замечания.
Додик отметил, что связывался с коммунальными службами относительного этого участка. Он требовал привести его в порядок и выкосить траву.
«Поскольку я считаю, что они комфортно отдыхают, я решил покосить все сам! Это последний раз, когда я делаю их работу», - написал Додик на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ).
Президент России Владимир Путин 6 июня подписал указ о награждении президента Республики Сербской орденом Александра Невского, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: бойцов ВСУ в Германии научат защищаться от радиации
- Додик выкосил траву в Баня-Луке из-за бездействия коммунальщиков
- В ОНК Москвы опровергли сообщения о нахождении Суровикина в СИЗО
- Госдеп пообещал Украине «весомый» пакет поддержки по итогам саммита НАТО
- На Украине захватили храм Украинской православной церкви в Хмельницкой области
- Вышел новый большой трейлер «Дюны 2» Дени Вильнева. Видео
- Экс-советник Кучмы: Зеленский пытается подсадить украинцев на каннабис
- СМИ: в России начался дефицит курьеров и менеджеров по продажам
- МАГАТЭ обеспокоено контрнаступлением Украины в районе Запорожской АЭС
- В Ираке прошла акция протеста около посольства Швеции из-за сожжения Корана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru