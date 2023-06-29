Додик выкосил траву в Баня-Луке из-за бездействия коммунальщиков

Додик отметил, что связывался с коммунальными службами относительного этого участка. Он требовал привести его в порядок и выкосить траву.

«Поскольку я считаю, что они комфортно отдыхают, я решил покосить все сам! Это последний раз, когда я делаю их работу», - написал Додик на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ).

Президент России Владимир Путин 6 июня подписал указ о награждении президента Республики Сербской орденом Александра Невского, напоминает «Радиоточка НСН».

