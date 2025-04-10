Додик выразил желание видеть Россию в международных миссиях в Боснии
Президент Республики Сербской Милорад Додик интервью «Известиям» заявил, что Республика Сербская хотела бы видеть представителей России в составе международных миссий в Боснии и Герцеговине.
Он подчеркнул, что такая мера была бы справедливой и соответствующей интересам всех сторон. Несмотря на призывы блокировать европейскую миссию Althea в рамках ООН, Додик отметил, что его республика открыта для сотрудничества с Россией и другими странами в вопросах миротворческих операций.
Помимо этого, Додик заявил, что Босния и Герцеговина, по сути, не функционирует как полноценное государство из-за международного вмешательства, которое нарушает Конституцию.
Он также выразил сомнение в перспективах вступления страны в Европейский Союз, указав на снижение энтузиазма по этому поводу. Вместо этого Республика Сербская намерена укреплять связи с Россией, несмотря на санкции Запада, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru