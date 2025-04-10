Помимо этого, Додик заявил, что Босния и Герцеговина, по сути, не функционирует как полноценное государство из-за международного вмешательства, которое нарушает Конституцию.

Он также выразил сомнение в перспективах вступления страны в Европейский Союз, указав на снижение энтузиазма по этому поводу. Вместо этого Республика Сербская намерена укреплять связи с Россией, несмотря на санкции Запада, передает «Радиоточка НСН».

