Додик выразил желание видеть Россию в международных миссиях в Боснии

Президент Республики Сербской Милорад Додик интервью «Известиям» заявил, что Республика Сербская хотела бы видеть представителей России в составе международных миссий в Боснии и Герцеговине.

Он подчеркнул, что такая мера была бы справедливой и соответствующей интересам всех сторон. Несмотря на призывы блокировать европейскую миссию Althea в рамках ООН, Додик отметил, что его республика открыта для сотрудничества с Россией и другими странами в вопросах миротворческих операций.

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Помимо этого, Додик заявил, что Босния и Герцеговина, по сути, не функционирует как полноценное государство из-за международного вмешательства, которое нарушает Конституцию.

Он также выразил сомнение в перспективах вступления страны в Европейский Союз, указав на снижение энтузиазма по этому поводу. Вместо этого Республика Сербская намерена укреплять связи с Россией, несмотря на санкции Запада, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Президент Республики Сербской Милорад Додик
ТЕГИ:РоссияБосния И Герцеговина

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