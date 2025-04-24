Дочь экс-командующего ВВС Китая: Мой отец восхищался русскими солдатами
Создатель и первый командир ВВС Китая Лю Ялоу восхищался самоотверженностью солдат Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказала Ruptly его дочь Лю Юйхун.
Она добавила, что больше всего ее отца поразил случай, когда он увидел, как советские солдаты чинят военную технику в снегу. Она отметила, что он удивился, как легко они переносили холод и как упорно хотели выполнить приказ. По ее словам, отец часто рассказывал ей о службе в советских войсках. Он оказался в СССР в период Второй Мировой войны и позже вспоминал о борьбе против нацистской Германии.
Лю Юйхун заявила, что крепость духа Красной Армии и тактическая выучка позволили не только разгромить Третий Рейх, но и помочь Китаю. Она отметила, что ее отец приобрел ценный опыт и поэтому смог создать боеспособную авиацию в своей родной стране.
Ранее ветеран раскрыл секрет победы Красной Армии в Великой Отечественной войне, напоминает НСН.
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