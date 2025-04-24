Дочь экс-командующего ВВС Китая: Мой отец восхищался русскими солдатами

Она добавила, что больше всего ее отца поразил случай, когда он увидел, как советские солдаты чинят военную технику в снегу. Она отметила, что он удивился, как легко они переносили холод и как упорно хотели выполнить приказ. По ее словам, отец часто рассказывал ей о службе в советских войсках. Он оказался в СССР в период Второй Мировой войны и позже вспоминал о борьбе против нацистской Германии.

Лю Юйхун заявила, что крепость духа Красной Армии и тактическая выучка позволили не только разгромить Третий Рейх, но и помочь Китаю. Она отметила, что ее отец приобрел ценный опыт и поэтому смог создать боеспособную авиацию в своей родной стране.

Ранее ветеран раскрыл секрет победы Красной Армии в Великой Отечественной войне, напоминает НСН.

