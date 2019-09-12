ДНР попросилась в Россию

12 сентября15:51

Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что цель республики – максимальная интеграция с Россией. В идеале ДНР хотела бы стать частью России «на правах федеративного округа», сообщает RT.

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков заявил в эфире НСН, что время от времени глава республики «озвучивает шизофрению».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРДенис Пушилин