«Дно бочки»: в Госдепе заявили об истощении ресурсов для помощи Украине

У США практически не осталось возможности оказывать военную помощь Украине, признал пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер.

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«Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины», - констатировал представитель внешнеполитического ведомства.

Миллер предрек Украине «очень тяжелую зиму». Он выразил надежду, что Конгресс поддержит выделение дополнительных средств на помощь Киеву.

Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса $100 миллиардов на оказание помощи Украине и Израилю, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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