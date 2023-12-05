«Дно бочки»: в Госдепе заявили об истощении ресурсов для помощи Украине
У США практически не осталось возможности оказывать военную помощь Украине, признал пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер.
«Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины», - констатировал представитель внешнеполитического ведомства.
Миллер предрек Украине «очень тяжелую зиму». Он выразил надежду, что Конгресс поддержит выделение дополнительных средств на помощь Киеву.
Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса $100 миллиардов на оказание помощи Украине и Израилю, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru