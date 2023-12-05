«Дно бочки»: в Госдепе заявили об истощении ресурсов для помощи Украине

«Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины», - констатировал представитель внешнеполитического ведомства.

Миллер предрек Украине «очень тяжелую зиму». Он выразил надежду, что Конгресс поддержит выделение дополнительных средств на помощь Киеву.

Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса $100 миллиардов на оказание помощи Украине и Израилю, передает «Радиоточка НСН».

