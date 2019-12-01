Ди Каприо отверг обвинения в финансировании лесных поджогов в Амазонии

Киноактер также отметил, что не выделяет средств организациям, которые «стали мишенью» для обвинения в преднамеренном поджоге лесов.

Ранее были задержаны четыре человека из разных НПО по обвинению в поджоге с целью получения дотаций. По данным СМИ, задержанные намеревались продать Всемирному фонду дикой природы (WWF) фотографии пожаров. После инцидента президент Бразилии обвинил кинозвезду Леонардо Ди Каприо в финансовой поддержке НПО, которые тиражируют фотографии пожаров, и тем самым «участвует в сожжении Амазонии».

