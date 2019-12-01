Ди Каприо отверг обвинения в финансировании лесных поджогов в Амазонии
Американский актер Леонардо Ди Каприо опроверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в финансировании неправительственных организаций, которые, предположительно, устраивают пожары в лесах Амазонии, сообщает Газета.ru.
Ди Каприо заявил, что поддерживает людей Бразилии, пытающихся спасти культурное и национальное наследие страны, прежде всего леса Амазонии.
«На кону будущее этих незаменимых экосистем, и я с гордостью поддерживаю те группы, которые их защищают», — написал он.
Киноактер также отметил, что не выделяет средств организациям, которые «стали мишенью» для обвинения в преднамеренном поджоге лесов.
Ранее были задержаны четыре человека из разных НПО по обвинению в поджоге с целью получения дотаций. По данным СМИ, задержанные намеревались продать Всемирному фонду дикой природы (WWF) фотографии пожаров. После инцидента президент Бразилии обвинил кинозвезду Леонардо Ди Каприо в финансовой поддержке НПО, которые тиражируют фотографии пожаров, и тем самым «участвует в сожжении Амазонии».
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