Ди Каприо отверг обвинения в финансировании лесных поджогов в Амазонии

1 декабря 201921:00

Американский актер Леонардо Ди Каприо опроверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в финансировании неправительственных организаций, которые, предположительно, устраивают пожары в лесах Амазонии, сообщает Газета.ru.

Ди Каприо заявил, что поддерживает людей Бразилии, пытающихся спасти культурное и национальное наследие страны, прежде всего леса Амазонии.

«На кону будущее этих незаменимых экосистем, и я с гордостью поддерживаю те группы, которые их защищают», — написал он.

Леонардо ДиКаприо высказался о лесных пожарах в Сибири

Киноактер также отметил, что не выделяет средств организациям, которые «стали мишенью» для обвинения в преднамеренном поджоге лесов.

Ранее были задержаны четыре человека из разных НПО по обвинению в поджоге с целью получения дотаций. По данным СМИ, задержанные намеревались продать Всемирному фонду дикой природы (WWF) фотографии пожаров. После инцидента президент Бразилии обвинил кинозвезду Леонардо Ди Каприо в финансовой поддержке НПО, которые тиражируют фотографии пожаров, и тем самым «участвует в сожжении Амазонии».

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктерГолливудЛесные ПожарыБразилия