В Израиле отвергли существование палестинского народа
Палестинский народ - это миф, идея о его государственности была придумана в качестве ответа на сионистское движение за основание Израиля, заявил министр финансов страны Бецалель Смотрич, его слова приводит CNN.
«Кто был первым палестинским царем? На каком языке говорят палестинцы? Существует ли палестинская история или культура? Нет. Не существует такого понятия, как палестинский народ», - сказал Смотрич.
Представитель Госдепа Джон Кирби не согласился с заявлением Смотрича. Он отметил, что подобные высказывания усложняют процесс налаживания отношений между Израилем и Палестиной и препятствуют компромиссу между странами.
Сообщается, что правительство Палестины назвало расистскими высказывания Смотрича, а также обвинило политика в искажении исторических фактов.
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