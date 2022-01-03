Детей Трампа вызвали на допрос по делу о мошенничестве

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс вызвала Иванку и Дональда младшего на допрос для дачи показаний. Прокуратура намерена допросить и самого Дональда Трампа старшего. По данным источника, экс-президент США и его дети получили повестки ещё 1 декабря 2021 года.

В июле 2021 Trump Organization и лично ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. Компанию также обвинили в мошенничестве, хищении имущества и искусственном завышении стоимости своих активов. Бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения пока не предъявлены.

