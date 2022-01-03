Детей Трампа вызвали на допрос по делу о мошенничестве
Дети экс-президента США Дональда Трампа Иванка и Дональд Трамп были вызваны на допрос в прокуратуру Нью-Йорка по делу о возможном мошенничестве в компании Trump Organization. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс вызвала Иванку и Дональда младшего на допрос для дачи показаний. Прокуратура намерена допросить и самого Дональда Трампа старшего. По данным источника, экс-президент США и его дети получили повестки ещё 1 декабря 2021 года.
В июле 2021 Trump Organization и лично ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. Компанию также обвинили в мошенничестве, хищении имущества и искусственном завышении стоимости своих активов. Бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения пока не предъявлены.
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