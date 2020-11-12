Десять руководителей оппозиции задержаны в Армении
В Армении задержаны десять представителей оппозиции. Их обвиняют в организации незаконных митингов. Об этом сообщила пресс-служба Специальной следственной службы.
Отмечается, что среди задержанных высокопоставленные должностные лица республики. В отношении них возбуждено уголовное дело.
На сайте представлен список задержанных, сообщает RT.
Ранее политолог Анатолий Вассерман в беседе с РИА ФАН высказал мнение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян стремительно теряет власть. Собеседник рассказал, кто может прийти ему на смену.
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