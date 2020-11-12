Десять руководителей оппозиции задержаны в Армении

В Армении задержаны десять представителей оппозиции. Их обвиняют в организации незаконных митингов. Об этом сообщила пресс-служба Специальной следственной службы.

«Никто не боится нашей армии». В Госдуме признали «поражение» России в Карабахе

Отмечается, что среди задержанных высокопоставленные должностные лица республики. В отношении них возбуждено уголовное дело.

На сайте представлен список задержанных, сообщает RT.

Ранее политолог Анатолий Вассерман в беседе с РИА ФАН высказал мнение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян стремительно теряет власть. Собеседник рассказал, кто может прийти ему на смену.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеОппозицияАрмения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры