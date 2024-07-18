Депутата Европарламента вывели из зала заседания после надетого намордника

Депутата от Румынии и лидера партии S.O.S. Romania Диану Шошоакэ вывели из заседания Европарламента после того, как она решила надеть на себя намордник в знак протеста против посягательств на свободу слова. Об этом сообщает румынский телеканал Obseravtor News.

Таким образом, Шошоакэ выразила свой протест против повторного выдвижения Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии и призвала других членов Европарламента не поддерживать ее кандидатуру.

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Помимо этого, она также выступила против помощи Киеву, подчеркнув, что из-за военной помощи все дороги разрушены, и румыны стали беднее, помогая украинцам.

18 июля Урсула фон дер Ляйен переизбрана главой Еврокомиссии на второй срок. За переизбрание фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЗаседаниеЕвропарламент

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