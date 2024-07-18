Депутата Европарламента вывели из зала заседания после надетого намордника

Депутата от Румынии и лидера партии S.O.S. Romania Диану Шошоакэ вывели из заседания Европарламента после того, как она решила надеть на себя намордник в знак протеста против посягательств на свободу слова. Об этом сообщает румынский телеканал Obseravtor News.

Таким образом, Шошоакэ выразила свой протест против повторного выдвижения Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии и призвала других членов Европарламента не поддерживать ее кандидатуру.