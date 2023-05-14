Депутат Затулин сообщил о болезни Лукашенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко заболел, заявил изданию «Подъем» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Раскручивают все каналы»: Белорусский политолог назвал имя преемника Лукашенко

Парламентарий заверил, что в болезни Лукашенко «нет ничего сверхъестественного». Это не коронавирусная инфекция, уточнил Затулин.

Чем болеет президент Белоруссии депутат Госдумы не сказал.

Лукашенко 14 мая пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии. Обращение президента зачитал глава правительства Роман Головченко, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БолезньБелоруссияАлександр Лукашенко

Горячие новости

Все новости

партнеры