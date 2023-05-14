Депутат Затулин сообщил о болезни Лукашенко
14 мая 202318:44
Белорусский лидер Александр Лукашенко заболел, заявил изданию «Подъем» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Парламентарий заверил, что в болезни Лукашенко «нет ничего сверхъестественного». Это не коронавирусная инфекция, уточнил Затулин.
Чем болеет президент Белоруссии депутат Госдумы не сказал.
Лукашенко 14 мая пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии. Обращение президента зачитал глава правительства Роман Головченко, передает «Радиоточка НСН».
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14 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru