Депутат Госдумы: США хотели через окружение надавить на Путина, но не смогли
Американские власти с помощью ограничительных мер в отношении окружения президента России Владимира Путина пытались оказать давление на самого лидера России, однако у них ничего не получилось, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу.
По его словам, при этом страны Запада не оставляют попыток деморализовать дипломатов России и помешать их работе по защите интересов государства.
«Американцы думали, что, оказав давление на окружение президента [России Владимира Путина], тот [также] почувствует на себе давление от этих людей, руководителей госкомпаний и так далее. Этого не произошло», — отметил парламентарий.
Тем временем, пятый пакет санкций со стороны стран Евросоюза против России, как ожидается, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши, сообщает телеканал CNBS со ссылкой на двух чиновников в ЕС.
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