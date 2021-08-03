«День защитника Украины» переименовали в «День защитника и защитниц»

Президент Украины Владимир Зеленский переименовал государственный праздник «День защитника Украины», который с 2014 года ежегодно отмечается 14 октября, в «День защитников и защитниц Украины», сообщает пресс-служба украинского лидера.

В сообщении говорится, что принятый Верховной Радой и подписанный главой государства закон будет способствовать гендерному балансу и «надлежащему чествованию воинов обоих полов».

«Многие женщины наравне с мужчинами участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины», - подчеркнули в президентском офисе.

Ранее политолог и историк Константин Бондаренко заявил, что Украина рискует потерять хороших специалистов из-за обязательного экзамена на знание государственного языка, сообщает РИА ФАН.

