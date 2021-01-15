Демократы одобрили план Байдена по стимулированию экономики на 1,9 трлн долларов
Демократы в конгрессе США одобрили план избранного президента Джо Байдена по стимулированию экономики, который оценивается в 1,9 триллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов в сенате Чака Шумера.
По их словам, работа над документом начнется сразу же, чтобы «превратить концепцию избранного президента Байдена в закон».
Предложенный Байденом план включает: прямые выплаты американцам по $1,4 тыс., дополнительные $160 млрд на вакцинацию от COVID-19, $50 млрд - на расширение тестирования на коронавирус, $130 млрд - на открытие школ после пандемии, полную компенсацию зарплаты на больничном подавляющему числу работников (максимум $1,4 тыс в неделю), $175 млрд кредитования малому бизнесу.
Ранее между Демократической и Республиканской партиями США были разногласия по новому пакету мер стимулирования экономики страны, объем которого составил почти 900 млрд долларов. Принятие закона о бюджете дополняет проект финансирования правительства в размере 1,4 трлн долларов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 763 / сут.
Умерли
63 940+570 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 956 / сут.
- Демократы одобрили план Байдена по стимулированию экономики на 1,9 трлн долларов
- Ярмольник: Грачевский был человеком, всегда готовым прийти на помощь
- Возобновляется строительство «Северного потока — 2»
- Раскрыта «золотая формула» похудения
- Владимир Жириновский использует в работе мессенджер от Павла Дурова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru