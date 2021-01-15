Демократы одобрили план Байдена по стимулированию экономики на 1,9 трлн долларов

Демократы в конгрессе США одобрили план избранного президента Джо Байдена по стимулированию экономики, который оценивается в 1,9 триллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов в сенате Чака Шумера.

По их словам, работа над документом начнется сразу же, чтобы «превратить концепцию избранного президента Байдена в закон».

Предложенный Байденом план включает: прямые выплаты американцам по $1,4 тыс., дополнительные $160 млрд на вакцинацию от COVID-19, $50 млрд - на расширение тестирования на коронавирус, $130 млрд - на открытие школ после пандемии, полную компенсацию зарплаты на больничном подавляющему числу работников (максимум $1,4 тыс в неделю), $175 млрд кредитования малому бизнесу.