Демократию нельзя экспортировать в броневике. Так Ширак говорил про США

В четверг в возрасте 86 лет скончался Жак Ширак, занимавший высший государственный пост с 1995 по 2007 годы. Родившийся в Париже в 1932 году Ширак начал политическую карьеру 40 лет спустя, когда в 1972 занял пост министра сельского хозяйства. Два года спустя он уже премьер-министр при президенте Жискар д'Эстене. Затем, с 1977 – мэр родного Парижа, коим и оставался до избрания президентом в 1995 году. Его 12-летний президентский срок стал вторым по продолжительности в истории Франции после 14-летнего правления Франсуа Миттерана. Кроме того, Ширак — единственный французский политик, дважды становившийся премьером.

Надо сказать, что Жак Ширак пользовался чрезвычайно высоким авторитетом и в международном политическом истеблишменте, и в самой Франции. «Со смертью Жака Ширака ушел лев французской политики», - комментарий бывшего премьер-министра Франсуа Фийона. Ширак никогда не предавал независимость Франции, он воплощал Францию, - слова Николя Саркози, сменившего Жака Ширака на посту президента.

Во время правления Ширака Франция вступила в экономический и валютный союз и укрепила позиции в ЕС, - отмечает РИА Новости. Кроме того, он исповедовал независимый политический курс своей страны и весьма откровенно дистанцировался от США, - напоминает, в свою очередь, «Газета.ру». В 2003 году Франция под руководством Ширака вместе с Россией выступили против войны в Ираке: демократию нельзя экспортировать в броневике, - указывал Ширак.

Жак Ширак запомнился и как русофил и поклонник русской литературы. Причем, до такой степени, что в молодости лично перевел на французский «Евгения Онегина». Он говорил, что первым выдвинул идею партнерства между Россией и НАТО, а противостояние Европы с Россией, по его словам, должно проявляться лишь в мире идей. Дружеские отношения установились у Жака Ширака с Борисом Ельциным, а затем с Владимиром Путиным. По словам Путина, Ширак вызывал у него высочайшее уважение и восхищение интеллектом и политическим опытом.

Супруге Жака Ширака Бернадет президент России направил телеграмму с соболезнованиями.



