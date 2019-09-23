Делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии

Делегация Украины официально отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Как отмечает РИА Новости, глава делегации Лиза Ясько подчеркнула, что страна не будет подавать документы для участия.

О том, что украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ, в минувшую субботу, 21 сентября, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко. Он рассказал, что это решение былоо принято после того, как в июне ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации.