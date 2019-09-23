Делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии
Делегация Украины официально отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Как отмечает РИА Новости, глава делегации Лиза Ясько подчеркнула, что страна не будет подавать документы для участия.
О том, что украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ, в минувшую субботу, 21 сентября, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко. Он рассказал, что это решение былоо принято после того, как в июне ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации.
Как напоминает телеканал «360», из-за возвращения Крыма в состав РФ в 2014 году наша страна была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях, а также избираться в руководящие органы ПАСЕ. Позже Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017-ом приостановила внесение членских взносов в СЕ.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН рассказал, как в Европе воспримут отказ украинской делегации от участия в сессии ПАСЕ.
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