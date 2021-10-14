Делегация талибов проведет переговоры в Турции
Делегация во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) Амир Ханом Моттаки посетит Анкару. Об этом сообщили в МИД талибов.
Отмечается, что визит осуществляется по приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу
Сообщается, что будут обсуждаться вопросы по улучшению отношений и развитию сотрудничества в сфере торговли и гуманитарной помощи.
Ранее 12 октября прошел чрезвычайный саммит Большой двадцатки (G20) по Афганистану.
15 августа в Афганистане было свергнуто прежнее правительство. К власти в стране пришли представители движения «Талибан» (запрещенная в стране террористическая организация). Такие события привели к социально-экономическому кризису в стране и возращению в местное законодательство норм шариата.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+28 717 / сут.
Умерли
219 тыс.+984 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 801 / сут.
- Делегация талибов проведет переговоры в Турции
- Стоимость газа в Европе превысила $1200 за тысячу кубометров
- В Крыму обновлен антирекорд по выявленным случаям COVID-19
- Ученые определили длительность естественного иммунитета у переболевших COVID-19
- Из-за тайфуна на Филиппинах погибли 30 человек
- Силуанов заявил о рисках стагфляции мировой экономики
- Стоимость биткоина выросла до $58 тысяч
- В Пермском крае обязали предприятия привить 80% сотрудников от COVID-19
- Путин заявил об ослаблении доллара как мировой валюты
- В Красноярском крае поручили привить 80% работников ряда отраслей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru