Делегация талибов проведет переговоры в Турции

Делегация во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) Амир Ханом Моттаки посетит Анкару. Об этом сообщили в МИД талибов.

Отмечается, что визит осуществляется по приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу

Сообщается, что будут обсуждаться вопросы по улучшению отношений и развитию сотрудничества в сфере торговли и гуманитарной помощи.

Ранее 12 октября прошел чрезвычайный саммит Большой двадцатки (G20) по Афганистану.

15 августа в Афганистане было свергнуто прежнее правительство. К власти в стране пришли представители движения «Талибан» (запрещенная в стране террористическая организация). Такие события привели к социально-экономическому кризису в стране и возращению в местное законодательство норм шариата.

