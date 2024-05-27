Делегация Конгресса США посетит Тайвань

Делегация Конгресса США посетит Тайвань с 26 по 30 мая, сообщает Американский институт на Тайване (AIT).

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Делегацию возглавит член палаты представителей Майкл Маккол. В ее составе будет шесть конгрессменов.

Они встретятся с высокопоставленными руководителями Тайваня, и обсудят вопросы двусторонних отношений, а также региональной безопасности, торговли и инвестиций.

Ранее в Китае заявили, что Соединенным Штатам следует воздержаться от организации визитов членов конгресса на Тайвань, а если Вашингтон будет настаивать на своем, то будет нести полную ответственность за последствия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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