Делегация Конгресса США посетит Тайвань
Делегация Конгресса США посетит Тайвань с 26 по 30 мая, сообщает Американский институт на Тайване (AIT).
Делегацию возглавит член палаты представителей Майкл Маккол. В ее составе будет шесть конгрессменов.
Они встретятся с высокопоставленными руководителями Тайваня, и обсудят вопросы двусторонних отношений, а также региональной безопасности, торговли и инвестиций.
Ранее в Китае заявили, что Соединенным Штатам следует воздержаться от организации визитов членов конгресса на Тайвань, а если Вашингтон будет настаивать на своем, то будет нести полную ответственность за последствия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru