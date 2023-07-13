Дефицит бюджета США превысил прогноз

В июне дефицит американского бюджета превысил прогнозные показатели. Об этом говорится в отчете Министерства финансов США.

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Отмечается, в июне дефицит бюджета составил $227,7 миллиарда. Расходы выросли на 17,6% в годовым выражении, сообщили в финансовом ведомстве.

При этом доходы уменьшились на 9,2% и составили $418,3 миллиарда.

В Федеральной резервной системе (ФРС) США ранее заявили, что ожидают рецессию в экономике страны в четвертом квартале текущего года. Регулятор спрогнозировал «мягкое» падение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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