Дед Мороз посетил Францию и Италию

В сообщении говорится, что эти визиты являются частью новогоднего тура всероссийского волшебника за рубеж, который продлится до 23 декабря.

В частности, в Европе Дед Мороз встретился с более чем 3,5 тысячами россиян, с изучающими русский язык школьниками, посетил больницы и реабилитационные центры, а также зажёг новогодние ёлки в Русских домах.

«Цель путешествия Деда Мороза по странам ближнего и дальнего зарубежья – поддержка соотечественников, проживающих за пределами РФ», - указали в пресс-службе.

Ранее в сервисе «Авито Услуги» заявили, что Дед Мороз и Снегурочка в этом году смогут заработать от 200 тысяч рублей за новогодние каникулы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

