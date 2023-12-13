Дед Мороз посетил Францию и Италию
Дед Мороз из Великого Устюга посетил Францию и Италию, сообщает пресс-служба врио губернатора Вологодской области.
В сообщении говорится, что эти визиты являются частью новогоднего тура всероссийского волшебника за рубеж, который продлится до 23 декабря.
В частности, в Европе Дед Мороз встретился с более чем 3,5 тысячами россиян, с изучающими русский язык школьниками, посетил больницы и реабилитационные центры, а также зажёг новогодние ёлки в Русских домах.
«Цель путешествия Деда Мороза по странам ближнего и дальнего зарубежья – поддержка соотечественников, проживающих за пределами РФ», - указали в пресс-службе.
Ранее в сервисе «Авито Услуги» заявили, что Дед Мороз и Снегурочка в этом году смогут заработать от 200 тысяч рублей за новогодние каникулы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru