Дания и Польша закроют свои границы для иностранцев
Руководство Дании объявило о закрытии своих границ для иностранцев до 13 апреля, власти Польши введут 10-дневное ограничение на въезд. Об этом сообщает РИА Новости.
В Польше и Дании отметили, что въезд в страну будет возможен иностранным гражданам, проживающим и работающим на территории государств. Польские власти также не исключили продление режима закрытых границ на 20 дней и на месяц.
В свою очередь, Швейцария закрыла свои границы только со стороны Италии. В страну смогут попасть из Италии только ее граждане и люди с видом на жительство.
Ранее сообщалось, что к лету могут обанкротиться 30% российских туроператоров в связи с тем, что туристы отказываются от поездок. Вице-президент АТОР Дмитрий Горин в эфире НСН опроверг данную информацию.
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