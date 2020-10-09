Дания присоединится к санкциям против РФ из-за ситуации с Навальным

Дания присоединится к санкциям, связанным с ситуацией вокруг Алексея Навального, которые намерены предложить партнерам по ЕС Франция и Германия. С таким заявлением выступил министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд. Об этом он рассказала в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Мы само собой присоединимся к санкциям против этих людей [причастных к ситуации вокруг Навального]», - сказал он.