Дания присоединится к санкциям против РФ из-за ситуации с Навальным

Дания присоединится к санкциям, связанным с ситуацией вокруг Алексея Навального, которые намерены предложить партнерам по ЕС Франция и Германия. С таким заявлением выступил министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд. Об этом он рассказала в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Мы само собой присоединимся к санкциям против этих людей [причастных к ситуации вокруг Навального]», - сказал он.

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Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности РФ ввести ответные меры на возможные санкции Германии и Франции из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом представитель внешнеполитического ведомства заявила в интервью телеканалу «Дождь».

По словам Захаровой, любые ограничения на международной арене приводят к ответным мерам.

Ранее газета Le Monde, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что Франция готовится ввести санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. По сведениям издания, ограничения коснутся девяти человек «в президентской администрации и в составе силового аппарата».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДанияЕвросоюзРоссияСанкцииАлексей Навальный
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