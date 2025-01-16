СМИ: Дания планирует построить военную базу в Гренландии для демонстрации силы
Дания планирует построить военную базу в Гренландии стоимостью более 150 миллионов долларов для демонстрации силы, сообщает TV2.
Предполагается, что на объекте разместят истребители F-35 для периодического пребывания и приземления в поселении Кангерлуссуак. Также на нем будут находиться беспилотники большой дальности для полетов между Ольборгом и Гренландией над Северной Атлантикой.
По данным телеканала, документ о создании авиабазы разработали в сентябре 2024 года. Она должна быть готова к отражению атак и утверждению датского суверенитета над островом. Кроме того, планируется создание мобильной военной базы на территории Гренландии, которая может перемещаться с помощью транспортных самолетов.
Напомним, 7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США для защиты от китайской и российской угроз.
Тогда генеральный директор Института регионального консалтинга, профессор МГУ и ВШЭ Александр Пилясов заявлял «Радиоточке НСН», что Трамп будет шантажировать Данию из-за Гренландии, в итоге будет найден компромисс, но остров интересует США только вместе с Канадой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ребенок, найденный в московском подъезде, находится в безопасности
- Постояльцы санатория в Красноярском крае могли отравиться омлетом
- СМИ: Дания планирует построить военную базу в Гренландии для демонстрации силы
- Глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева покидает свой пост
- Режиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
- Россия не направляла приглашений США на празднование 80-летия Победы
- Блогер раскритиковала фильм «Анора» за стереотипы о российской элите
- Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы в 2025 году
- Французское Нацсобрание отклонило вотум недоверия правительству Байру
- Кандидат на пост главы Минфина США поддержит ужесточение санкций против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru