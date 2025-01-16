СМИ: Дания планирует построить военную базу в Гренландии для демонстрации силы

Дания планирует построить военную базу в Гренландии стоимостью более 150 миллионов долларов для демонстрации силы, сообщает TV2.

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Предполагается, что на объекте разместят истребители F-35 для периодического пребывания и приземления в поселении Кангерлуссуак. Также на нем будут находиться беспилотники большой дальности для полетов между Ольборгом и Гренландией над Северной Атлантикой.

По данным телеканала, документ о создании авиабазы разработали в сентябре 2024 года. Она должна быть готова к отражению атак и утверждению датского суверенитета над островом. Кроме того, планируется создание мобильной военной базы на территории Гренландии, которая может перемещаться с помощью транспортных самолетов.

Напомним, 7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США для защиты от китайской и российской угроз.

Тогда генеральный директор Института регионального консалтинга, профессор МГУ и ВШЭ Александр Пилясов заявлял «Радиоточке НСН», что Трамп будет шантажировать Данию из-за Гренландии, в итоге будет найден компромисс, но остров интересует США только вместе с Канадой.

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ФОТО: РИА Новости
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