Daily Mirror выдало кадры учений в Сибири за войска у украинской границы

Британское издание Daily Mirror использовало кадры российского телеканала «Звезда» с учений спецназа в Сибири для иллюстрации новости о «российских войсках у границы с Украиной», сообщается на сайте телеканала.

Захарова раскритиковала CNN за выдачу украинских танков за российские

Газета разместила снимок российских военных с подписью «Россия увеличивает численность своих войск на границе с Восточной Украиной». В интернете появились соответствующие скриншоты.

Руководство «Звезды» направило официальное обращение в Daily Mirror с просьбой удалить фотографии. Никакой официальной реакции или опровержения не последовало.

Тем временем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что телеканал CNN выдал в репортаже украинские танки за российские.

В репортаже CNN речь идет о продвижении российских войск к границе с Украиной. На кадрах показана военная техника, в том числе танки.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:ВоенныеБританские СМИ
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