Daily Mirror выдало кадры учений в Сибири за войска у украинской границы

Газета разместила снимок российских военных с подписью «Россия увеличивает численность своих войск на границе с Восточной Украиной». В интернете появились соответствующие скриншоты.

Руководство «Звезды» направило официальное обращение в Daily Mirror с просьбой удалить фотографии. Никакой официальной реакции или опровержения не последовало.

Тем временем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что телеканал CNN выдал в репортаже украинские танки за российские.

В репортаже CNN речь идет о продвижении российских войск к границе с Украиной. На кадрах показана военная техника, в том числе танки.

