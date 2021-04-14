Daily Mirror выдало кадры учений в Сибири за войска у украинской границы
Британское издание Daily Mirror использовало кадры российского телеканала «Звезда» с учений спецназа в Сибири для иллюстрации новости о «российских войсках у границы с Украиной», сообщается на сайте телеканала.
Газета разместила снимок российских военных с подписью «Россия увеличивает численность своих войск на границе с Восточной Украиной». В интернете появились соответствующие скриншоты.
Руководство «Звезды» направило официальное обращение в Daily Mirror с просьбой удалить фотографии. Никакой официальной реакции или опровержения не последовало.
Тем временем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что телеканал CNN выдал в репортаже украинские танки за российские.
В репортаже CNN речь идет о продвижении российских войск к границе с Украиной. На кадрах показана военная техника, в том числе танки.
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