Daily Mail: родственница короля Британии выйдет замуж за сварщика

Родственница короля Великобритании Карла III модель Мэддисон Браднелл намерена связать жизнь со сварщиком из Канады Бретом Капетановым, пишет газета Daily Mail.

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Журналисты выяснили, что Браднелл познакомилась с избранником во время поездки к своим знакомым в Канаду. Это произошло после ее развода с первым мужем.

Отмечается, что Капетанов помог ей скоротать время в поездке и провел экскурсию по городу.

Возлюбленный Браднелл сделал ей предложение спустя восемь месяцев после поездки в Канаду. Ожидается, что свадьба состоится до конца этого года.

В конце февраля стало известно, что власти Великобритании начали подготовку к возможной смерти Карла III. До этого было объявлено об обнаружении у монарха рака, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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