Daily Mail: родственница короля Британии выйдет замуж за сварщика
Родственница короля Великобритании Карла III модель Мэддисон Браднелл намерена связать жизнь со сварщиком из Канады Бретом Капетановым, пишет газета Daily Mail.
Журналисты выяснили, что Браднелл познакомилась с избранником во время поездки к своим знакомым в Канаду. Это произошло после ее развода с первым мужем.
Отмечается, что Капетанов помог ей скоротать время в поездке и провел экскурсию по городу.
Возлюбленный Браднелл сделал ей предложение спустя восемь месяцев после поездки в Канаду. Ожидается, что свадьба состоится до конца этого года.
В конце февраля стало известно, что власти Великобритании начали подготовку к возможной смерти Карла III. До этого было объявлено об обнаружении у монарха рака, напоминает «Радиоточка НСН».
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