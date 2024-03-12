Daily Mail: родственница короля Британии выйдет замуж за сварщика

Журналисты выяснили, что Браднелл познакомилась с избранником во время поездки к своим знакомым в Канаду. Это произошло после ее развода с первым мужем.

Отмечается, что Капетанов помог ей скоротать время в поездке и провел экскурсию по городу.

Возлюбленный Браднелл сделал ей предложение спустя восемь месяцев после поездки в Канаду. Ожидается, что свадьба состоится до конца этого года.

В конце февраля стало известно, что власти Великобритании начали подготовку к возможной смерти Карла III. До этого было объявлено об обнаружении у монарха рака, напоминает «Радиоточка НСН».

