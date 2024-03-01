В Лондоне опровергли слухи о болезни и коме Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец прокомментировал слухи о серьезных проблемах со здоровьем у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом сообщило издание People.

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Пресс-секретарь Миддлтон назвал подобные слухи «фундаментальной и абсолютной выдумкой». По его словам, принцесса вернется в публичное поле после Пасхи.

В Кенсингтонском дворце назвали состояние Миддлтон хорошим и не вызывающим опасений.

Ранее стало известно об онкологии у короля Великобритании Карла III. По данным газеты Daily Express, власти страны разработали план на случай смерти монарха, передает «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:БолезньКейт МиддлтонВеликобритания

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