В Лондоне опровергли слухи о болезни и коме Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал слухи о серьезных проблемах со здоровьем у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом сообщило издание People.
Пресс-секретарь Миддлтон назвал подобные слухи «фундаментальной и абсолютной выдумкой». По его словам, принцесса вернется в публичное поле после Пасхи.
В Кенсингтонском дворце назвали состояние Миддлтон хорошим и не вызывающим опасений.
Ранее стало известно об онкологии у короля Великобритании Карла III. По данным газеты Daily Express, власти страны разработали план на случай смерти монарха, передает «Радиоточка НСН».
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