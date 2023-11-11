Daily Mail: бездомных выгоняют с улиц Сан-Франциско перед началом саммита АТЭС

Власти Сан-Франциско начали выгонять с улиц города бездомных перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает Daily Mail.

У берегов Калифорнии произошло землетрясение перед саммитом АТЭС

Городские власти принимают меры, чтобы участникам саммита не пришлось взаимодействовать в бездомными.

Так, полиция города просит местных бездомных уйти из района своего проживания и не возвращаться неделю.

Ранее в Италии бездомный выиграл 37 тысяч евро, но не смог их забрать, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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