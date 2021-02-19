COVID- заболеваемость в мире упала вдвое к началу года

Прирост новых случаев коронавируса в мире упал почти вдвое по сравнению с первой неделей этого года, следует из подсчёта ТАСС. За последние 7 дней прирост инфицированных составил 2,5 миллиона человек.

Всего на Земле идентифицировано 110,3 миллиона случаев заражения. Около 75% уже выздоровели. В условиях значительного спада заболеваемости смертность также начала снижаться, но не такими резкими темпами.

За неделю скончались 73 тысячи заболевших COVID-19. Это на 15% меньше по сравнению с предыдущей семидневкой. Показатель летальности коронавируса сохраняется на уровне 2,2%.

Причём, в некоторых странах, где в начале года отмечался максимум инфицирований, текущий показатель опустился до осенних значений и продолжает сокращаться. В тоже время, ещё группа государств объявила уже о третьем всплеске заболеваемости. Среди них ряд государств Латинской Америки и Польша.

