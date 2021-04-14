Атташе на эмоциях. В Дипакадемии заступились за дипломата, оскандалившегося в Латвии
Нарушения COVID-ограничений российским военным атташе, вероятно, будет сложно доказать, но руководство в любом случае поработает с ним, уверен профессор Иван Сурма.
МИД Латвии выразил протест временному поверенному в делах посольства РФ в республике Вадиму Васильеву. Это произошло после того, как одного из сотрудников посольства обвинили в нарушении антикоронавирусных ограничений. Латвийский МИД счёл такое поведение недопустимым.
Комментируя ситуацию, профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что это нарушение ещё предстоит доказать.
«Тут нужно исходить из нескольких факторов. Во-первых, есть ли подтверждение нарушения или нет? Если оно есть, то оно должно было быть зафиксировано полицией. Насколько я помню, полиция приезжала на это мероприятие два раза, и оба раза не было выявлено нарушений. За исключением того, что соседи звонили и жаловались на то, что громко играет музыка. В Латвии есть требования, которые были введены в связи с пандемией. Допускаются мероприятия, даже пикеты можно проводить. Но не более десяти человек. И такие вечеринки – тоже до десяти человек, причём там должны находиться лица не более, чем из двух домохозяйств. Когда в первый раз была вызвана полиция, там как раз и было 10 человек», - отметил он.
Накануне издание Delfi сообщило, что в конце марта военный атташе посольства России в Латвии Руслан Ушаков участвовал в вечеринке, на которой, возможно, не соблюдали COVID-ограничения. Она проходила в частном доме в Кенгарагсе, одном из районов Риги. В ней участвовали несколько человек, которые, по утверждению источника, не входили в одно домохозяйство. После завершения вечеринки они уехали на машинах с дипломатическими номерами. Шумное мероприятие, по сообщениям СМИ, мог устроить именно Ушаков.
По словам Сурмы, российская дипмиссия в этой ситуации примет дополнительные меры, особенно учитывая факт предвзятого отношения к представителям РФ в Латвии.
«Проводятся беседы с сотрудниками в зависимости от степени нарушений, которые были допущены. Любой дипломат, прибывающий в страну, всегда получает инструкцию на рабочем месте, в которой ему объясняются правила поведения и условия пребывания в стране, в том числе, во время пандемии. Наши дипломаты всё чётко и хорошо всё знают. Поэтому полиция, скорее всего, не смогла зафиксировать факт нарушения. Да, были вызовы. И что? Обычно дипломатические ведомства в таких ситуациях говорят, что были приняты меры и в дальнейшем нарушений не будет. А эта ситуация включает в себя, в том числе, элементы предвзятого отношения и к дипломатическому корпусу РФ, пребывающему в настоящее время в Латвии», - заявил профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД.
Между тем, портал Delfi отмечает, что в дом в Кенгарагсе дважды приезжала полиция. Стражи порядка переговорили с Ушаковым и, не став никого задерживать, уехали. После этого человек, похожий на Ушакова, показал соседям два средних пальца. Отвечая на вопрос НСН о том, допустимо ли это для человека в его статусе, Иван Сурма заявил, что сначала нужно получить подтверждение того, что этот недвусмысленный жест предназначался соседям.
«А есть ли доказательства, что это было показано в сторону соседей? Может, это был какой-то эмоциональный жест, совершенно их не касающийся? К таким вещам и фактам можно придираться бесконечно. Конечно, есть определенные правила поведения, и дипломаты должны держать себя в руках. Но когда противоположная сторона играет не по правилам, возможны какие-то эмоциональные жесты. И каждый человек имеет право на своё эмоциональное выражение. При этом, это не было в формате статуса, он не был на рабочем месте, не представлял официально государство в тот момент. Хотя, конечно, есть общие правила поведения и этикета для дипломатов»,- резюмировал собеседник НСН.
Добавим, что МИД России пока не прокомментировал информацию о вечеринке.
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