Атташе на эмоциях. В Дипакадемии заступились за дипломата, оскандалившегося в Латвии

МИД Латвии выразил протест временному поверенному в делах посольства РФ в республике Вадиму Васильеву. Это произошло после того, как одного из сотрудников посольства обвинили в нарушении антикоронавирусных ограничений. Латвийский МИД счёл такое поведение недопустимым.

Комментируя ситуацию, профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что это нарушение ещё предстоит доказать.

«Тут нужно исходить из нескольких факторов. Во-первых, есть ли подтверждение нарушения или нет? Если оно есть, то оно должно было быть зафиксировано полицией. Насколько я помню, полиция приезжала на это мероприятие два раза, и оба раза не было выявлено нарушений. За исключением того, что соседи звонили и жаловались на то, что громко играет музыка. В Латвии есть требования, которые были введены в связи с пандемией. Допускаются мероприятия, даже пикеты можно проводить. Но не более десяти человек. И такие вечеринки – тоже до десяти человек, причём там должны находиться лица не более, чем из двух домохозяйств. Когда в первый раз была вызвана полиция, там как раз и было 10 человек», - отметил он.

Накануне издание Delfi сообщило, что в конце марта военный атташе посольства России в Латвии Руслан Ушаков участвовал в вечеринке, на которой, возможно, не соблюдали COVID-ограничения. Она проходила в частном доме в Кенгарагсе, одном из районов Риги. В ней участвовали несколько человек, которые, по утверждению источника, не входили в одно домохозяйство. После завершения вечеринки они уехали на машинах с дипломатическими номерами. Шумное мероприятие, по сообщениям СМИ, мог устроить именно Ушаков.

По словам Сурмы, российская дипмиссия в этой ситуации примет дополнительные меры, особенно учитывая факт предвзятого отношения к представителям РФ в Латвии.

«Проводятся беседы с сотрудниками в зависимости от степени нарушений, которые были допущены. Любой дипломат, прибывающий в страну, всегда получает инструкцию на рабочем месте, в которой ему объясняются правила поведения и условия пребывания в стране, в том числе, во время пандемии. Наши дипломаты всё чётко и хорошо всё знают. Поэтому полиция, скорее всего, не смогла зафиксировать факт нарушения. Да, были вызовы. И что? Обычно дипломатические ведомства в таких ситуациях говорят, что были приняты меры и в дальнейшем нарушений не будет. А эта ситуация включает в себя, в том числе, элементы предвзятого отношения и к дипломатическому корпусу РФ, пребывающему в настоящее время в Латвии», - заявил профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД.