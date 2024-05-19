CNSP: США выведут войска из Нигера до 15 сентября
Власти США и Нигера договорились о сроках вывода американских войск, говорится в заявлении правящего в африканской республике Национального совета по защите отечества (CNSP) в социальной сети X.
Представители министерств обороны США и Нигера провели серию встреч в столице страны Ниамее 15-19 мая. Достигнута договоренность о выводе американских войск до 15 сентября 2024 года.
Отмечается, что США уже начали выводить войска. Для облегчения процедуры власти Нигера выдали разрешение на посадку военных самолетов.
Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что прибывшие в Нигер российские военные расположились на одной базе с американским контингентом. Он уточнил, что никаких взаимодействий между ними не ведется, передает «Радиоточка НСН».
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