CNSP: США выведут войска из Нигера до 15 сентября

Представители министерств обороны США и Нигера провели серию встреч в столице страны Ниамее 15-19 мая. Достигнута договоренность о выводе американских войск до 15 сентября 2024 года.

Отмечается, что США уже начали выводить войска. Для облегчения процедуры власти Нигера выдали разрешение на посадку военных самолетов.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что прибывшие в Нигер российские военные расположились на одной базе с американским контингентом. Он уточнил, что никаких взаимодействий между ними не ведется, передает «Радиоточка НСН».

