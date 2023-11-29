CNN: Трамп впал в депрессию и потерял аппетит после поражения на выборах
После поражения на выборах президента и штурма Капитолия в январе 2021 года Дональд Трамп впал в депрессию и потерял аппетит, сообщил телеканал CNN со ссылкой на книгу бывшей конгрессвумен Лиз Чейни.
Как отмечает телеканал, в своей книге экс-парламентарий упоминает о визите конгрессмена Кевина Маккарти к Трампу спустя несколько дней после событий вокруг Капитолия. С его слов, потерпевший поражение политик отказывался есть и жаловался на депрессию.
Сам Маккарти в комментарии CNN заявил, что Чейни «распространяет негативное отношение к Трампу».
В ноябре суд в штате Мичиган постановил, что Трамп может участвовать в выборах президента, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Из Google Play исчезли приложения банков «Почта банк» и «Русский стандарт»
- CNN: Трамп впал в депрессию и потерял аппетит после поражения на выборах
- При обстреле Херсонской области погибли четверо сотрудников полиции
- Путин пошутил о слезах Силуанова из-за бюджетных трат
- Премьер Франции запретила министрам использовать Telegram и WhatsApp
- В Госдуму внесли законопроект об упрощении выдачи ВНЖ репатриантам
- Украинцев призвали экономить электричество из-за дефицита
- На Красной площади в Москве открылся ГУМ-каток
- «Горький fest» посветят сказкам и кинематографу
- Гузеева и Харламов призвали родителей не лезть с советами к молодоженам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru