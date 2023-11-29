CNN: Трамп впал в депрессию и потерял аппетит после поражения на выборах

Как отмечает телеканал, в своей книге экс-парламентарий упоминает о визите конгрессмена Кевина Маккарти к Трампу спустя несколько дней после событий вокруг Капитолия. С его слов, потерпевший поражение политик отказывался есть и жаловался на депрессию.

Сам Маккарти в комментарии CNN заявил, что Чейни «распространяет негативное отношение к Трампу».

В ноябре суд в штате Мичиган постановил, что Трамп может участвовать в выборах президента, напоминает «Радиоточка НСН».

