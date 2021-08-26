CNN: Талибы посадили под домашний арест Карзая и Абдуллу
Бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла фактически находятся под домашним арестом, сообщает телекомпания CNN.
По ее данным, представители «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) конфисковали автомобили Карзая и отобрали оружие у его телохранителей.
После этого Карзай переехал в дом Абдуллы, где в среду прошел обыск, отмечает ТАСС.
Несколько дней назад сообщалось, что Карзай и Абдулла войдут в состав совета, который будет руководить Афганистаном.
Как сообщал источник РИА Новости, на тот момент талибы согласовали кандидатуры 7 из 12 членов совета.
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