CNN: Талибы посадили под домашний арест Карзая и Абдуллу

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла фактически находятся под домашним арестом, сообщает телекомпания CNN.

По ее данным, представители «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) конфисковали автомобили Карзая и отобрали оружие у его телохранителей.

После этого Карзай переехал в дом Абдуллы, где в среду прошел обыск, отмечает ТАСС.

Несколько дней назад сообщалось, что Карзай и Абдулла войдут в состав совета, который будет руководить Афганистаном.

Как сообщал источник РИА Новости, на тот момент талибы согласовали кандидатуры 7 из 12 членов совета.

