Жириновский в 2019 году предсказал, что об Украине забудут из-за Ближнего Востока

В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» Жириновский высказал мнение, что к 2024-му не будет «страны под названием "Украина"». По словам политика, на Ближнем Востоке начнутся «такие события», что все забудут об украинских. Жириновский отметил, что ближневосточный конфликт может стать предвестником третьей мировой войны, сообщает телеканал «360». Политик указал на особую роль Ирана в происходящем.

«Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — отмечал Жириновский.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал записку Жириновского от 2018 года, в которой политик призывает Россию отказаться от доллара, напоминает RT.

