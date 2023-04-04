С Дональда Трампа сняли арест
Бывший президент США Дональд Трамп покинул здание суда Манхэттена, передают СМИ.
По данным телеканала CNN, с политика сняли формальный арест. Его явка в суд продолжалась около двух часов.
Сообщается, что бывший президент после судебного заседания направляется обратно в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.
Политика обвиняют по 34 пунктам. В суде Трамп заявил о своей невиновности.
За предъявление обвинений экс-президенту проголосовало Большое жюри присяжных Нью-Йорка. Его подозревают в выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс в 2016 году за молчание об их романе, передает «Радиоточка НСН».
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