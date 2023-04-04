С Дональда Трампа сняли арест

Бывший президент США Дональд Трамп покинул здание суда Манхэттена, передают СМИ.

В администрации Байдена заявили о готовности к беспорядкам после ареста Трампа

По данным телеканала CNN, с политика сняли формальный арест. Его явка в суд продолжалась около двух часов.

Сообщается, что бывший президент после судебного заседания направляется обратно в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Политика обвиняют по 34 пунктам. В суде Трамп заявил о своей невиновности.

За предъявление обвинений экс-президенту проголосовало Большое жюри присяжных Нью-Йорка. Его подозревают в выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс в 2016 году за молчание об их романе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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