С Дональда Трампа сняли арест

По данным телеканала CNN, с политика сняли формальный арест. Его явка в суд продолжалась около двух часов.

Сообщается, что бывший президент после судебного заседания направляется обратно в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Политика обвиняют по 34 пунктам. В суде Трамп заявил о своей невиновности.

За предъявление обвинений экс-президенту проголосовало Большое жюри присяжных Нью-Йорка. Его подозревают в выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс в 2016 году за молчание об их романе, передает «Радиоточка НСН».

