CNN «признал» Харьков российским

CNN назвал город Харьков «российским», сообщает RT.

Борис Джонсон: НАТО «вряд ли» направит войска на Украину

На видео в эфире телеканала, которое предваряло беседу журналистки Кристиан Аманпур и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, были показаны кадры с учениями российских военных, а в качестве месторасположения значилось: Kharkiv, Russia. CNN показал танки и другую военную технику, установки разминирования местности, из чего можно было ошибочно предположить, что армия России передвигается по территории Харьковской области.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет размещать войска на территории Украины. При этом он отметил, что НАТО не готов к компромиссу с Россией по основным принципам Альянса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:НАТОАрмияУкраинаТелевидениеCNN
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры