CNN «признал» Харьков российским
CNN назвал город Харьков «российским», сообщает RT.
На видео в эфире телеканала, которое предваряло беседу журналистки Кристиан Аманпур и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, были показаны кадры с учениями российских военных, а в качестве месторасположения значилось: Kharkiv, Russia. CNN показал танки и другую военную технику, установки разминирования местности, из чего можно было ошибочно предположить, что армия России передвигается по территории Харьковской области.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет размещать войска на территории Украины. При этом он отметил, что НАТО не готов к компромиссу с Россией по основным принципам Альянса.
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