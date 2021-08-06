CNN: Под Минском обнаружили лагерь для политзаключенных

В поселке находится территория в 81 гектар, обнесенная тремя заборами с колючей проволокой под напряжением. Телеканал пишет, что по периметру расположены камеры видеонаблюдения, а сам лагерь охраняют военные. Внутри находятся несколько зданий, в том числе барак со светоотражающими стеклами, пишет CNN.

По словам спецслужб, с которыми общались журналисты издания, лагерь может использоваться как место заключения политических арестантов. Однако доказательств этой версии у них нет. Местные жители тоже называют это место «лагерем».

