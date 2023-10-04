CМИ: Венгрия предложила ЕС вдвое сократить пакет помощи Киеву
Венгрия предложила разделить на две части пакет помощи Киеву в 50 млрд евро, рассчитанный на четыре года, сообщает Bloomberg.
В Будапеште считают, что Украине на данном этапе будет достаточно 25 млрд евро. Об этом венгерские власти сообщили членам Евросоюза. Кроме того, ЕС необходимо оценить размер помощи в течение 2024-2027 годов, когда бывшая советская республика может получить еще 25 млрд евро.
В сентябре Европейская комиссия предложила новый пакет помощи украинским властям в 50 млрд евро, рассчитанный на четыре года.
Ранее правительство Венгрии потребовало от Евросоюза и украинских властей подробный отчёт о расходовании ранее выделенных Киеву 50-70 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru