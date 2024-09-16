CМИ: Подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинения

По данным телекомпании, мужчине предъявлены обвинения по двум пунктам, каждый из которых связан с огнестрельным оружием.

В частности, его обвинили в хранении огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления, а также в хранении огнестрельного оружия со стёртым серийным номером.

Ранее член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что на Трампа совершена ещё одна попытка покушения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

